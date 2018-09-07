O ülke şokta! Meksika’da toplu mezardan 166 kafatası çıktı

Meksika'nın Veracruz eyaletinde tespit edilen bir toplu mezarda 166 kafatası bulundu.

Savcı Jorge Winckler, Veracruz eyaletinin körfez kıyılarında tespit edilen bir toplu mezarda 166 kafatasının bulunduğunu açıkladı.

“CESETLERİN İKİ YIL ÖNCE GÖMÜLDÜKLERİNE DAİR İŞARETLER BULUNDU”

Güvenlik nedeniyle mezarın yerini söyleyemeyeceğini belirten Winckler, bulunan cesetlerin iki yıl önce gömüldüklerine dair işaret bulunduğunu aktardı. Söz konusu toplu mezar, Meksika’da şimdiye kadar keşfedilen en büyük toplu mezarlardan biri olarak nitelendiriliyor. Ülkede, uyuşturucu kartelleri, kurbanlarını ortadan kaldırmak için genellikle bu türden gizli mezarlıkları kullanmakla biliniyor.

AA