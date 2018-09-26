O yasa ilk kez uygulandı… Sokak ortasında sarkıntılığa ceza

Fransa'da ağustos ayında kadınlara yönelik tacizlere karşı çıkarılan yasa uyarınca, belediye otobüsünde bir kadına sarkıntılık yapan ve kalçasına vuran bir adama üç ay hapis ve 300 euro para cezası verildi.

Fransa’da ‘maçolukla mücadele yasası’ diye nitelenen yeni düzenleme uyarınca ilk ceza Paris’in güneyindeki Evry’de kesildi. İş dönüşü saatinde kalabalık bir otobüse binen 30 yaşlarındaki bir erkek, 21 yaşındaki bir kadının kalçalarına şaplak atması ve göğüsleri hakkında müstehcen sözler sarf etmesi sonrası kendisini hapiste buldu.

Yeni yasa uyarınca kadına elle sarkıntılığı doğrudan cinsel saldırı sayarak 3 ay hapisle cezalandıran yargıç, kadını aşağılayıcı sözlere de 300 euro para cezası kesti. Yasa, bu tür olaylarda hemen suç mahallinde 750 euro’ya varan para cezası kesilmesini de içeriyor.

Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Fransa’da çok yaygın olan sokakta ve kamusal alanlarda kadına sözlü ve fiziksel tacizi engellemeye yönelik yasası kapsamında, bunun cezalandırılan ilk vaka olduğunu doğruladı.

Yasanın çıkmasında büyük katkıları olan Cinsiyet Eşitliği Bakanı Marlene Schiappa, Twitter’dan ”Otobüs şoförünün ataklığına ve verilen cezaya bravo” mesajını paylaştı.