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Obama’dan Trump’a sert tepki

ABD Başkanı Donald Trump, 2015 yılında İran'la imzalanan nükleer anlaşmasından çekildiğını açıkladı. Trump'ın açıklamasına bir tepki de eski ABD Başkanı Barack Obama'dan geldi.

android-time 00:20 9 Mayıs 2018
Haberler Dünya
Obama’dan Trump’a sert tepki
ABD Başkanı Donald Trump, 2015 yılında İran'la imzalanan nükleer anlaşmasından çekildiğını açıkladı. Trump'ın açıklamasına bir tepki de eski ABD Başkanı Barack Obama'dan geldi.

ABD Başkanı Trump’ın 2015 yılında İran’la imzalanan nükleer anlaşmasından çekilme kararına ilişkin eski ABD Başkanı Barack Obama’dan sert bir tepki geldi.

“SORUMSUZLUK”

Obama, İran ile imzalanan nükleer anlaşmanın ‘ABD’nin dış politikadaki başarılarından biri’ olarak niteledi. Anlaşmadan çekilmenin ‘yanlış yönlendirilme’ ve ‘sorumsuzluktan’ kaynaklandığını belirttiği açıklamasında, anlaşmadan çekilmenin ABD’nin en yakın müttefiklerine sırt çevirmesi anlamına geldiğini, bunun da ABD’nin güvenilirliğini zedelediğini vurguladı.

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“TEHLİKELERİNİ BİLİYORUZ”

Obama yaptığı yazılı açıklamasında “İran’a yönelik yaptırımları uygulayabilecek uluslararası bir koalisyonun kurulmasından yıllar sonra, İngiltere, Fransa, Almanya, Avrupa Birliği, Rusya, Çin ve İran ile birlikte bu anlaşmaya vardık . Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin de oybirliği ile onaylanan çok taraflı bir nükleer silah kontrolü anlaşmasıydı. Hepimiz İran’ın nükleer silah elde etmesinin tehlikelerini biliyoruz” ifadelerine yer verdi. DHA

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