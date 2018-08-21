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Ödülleri gölgede bırakan tören… MTV ödüllerinde kıyasıya rekabet

New York'ta düzenlenen MTV Video Müzik Ödülleri'nde yine adaylar ve ödüllerden çok ünlü isimlerin kırmızı halıdaki kıyasıya rekabeti konuşuldu.

Sozcu.com.tr
android-time 09:56 21 Ağustos 2018
Haberler Dünya
Ödülleri gölgede bırakan tören… MTV ödüllerinde kıyasıya rekabet
New York'ta düzenlenen MTV Video Müzik Ödülleri'nde yine adaylar ve ödüllerden çok ünlü isimlerin kırmızı halıdaki kıyasıya rekabeti konuşuldu.

Müzik dünyasının prestijli ödüllerinden MTV Video Müzik Ödülleri dün gece sahiplerini buldu. ABD’nin New York kentindeki Radio Music Hall’da düzenlenen törene ünlü isim yağmuru vardı.

Camilla Cabello

Camila Cabello

Geceye aldığı ödüllerle damga vuran isim Küba asıllı ABD’li şarkıcı Camila Cabello oldu. Yılın Video Klibi ve Yılın Şarkıcısı dallarında Drake, Ariana Grande ve Bruno Mars gibi güçlü adayları geride bırakan Cabello, törenden iki ödülle ayrıldı.

Madonna törene katılan yıldız isimler arasındaydı.

Madonna törene katılan yıldız isimler arasındaydı.

Yılın En İyi Şarkısı ödülü Post Malone’dan ‘Rockstar’a giderken, En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı ise Cardi B oldu.

Kylie Jenner

Kylie Jenner

Geceye ödüllerden daha çok damga vuran ise yıldız isimlerin kırmızı halıdaki rekabetiydi.

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez

Rita Ora, Cardi B, Kylie Jenner, Jennifer Lopez ve Nicki Minaj gibi isimler iddialı kıyafetleriyle bütün dikkatleri üzerine topladı.

Rita Ora'nın transparan kıyafeti en çok konuşulanlar arasındaydı.

Rita Ora’nın transparan kıyafeti en çok konuşulanlar arasındaydı.

Cardi B

Cardi B

Nicki Minaj gecede bir ödül aldı.

Nicki Minaj gecede bir ödül aldı.

Son güncelleme: android-time 12:0721.08.2018
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