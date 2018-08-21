Ödülleri gölgede bırakan tören… MTV ödüllerinde kıyasıya rekabet

New York'ta düzenlenen MTV Video Müzik Ödülleri'nde yine adaylar ve ödüllerden çok ünlü isimlerin kırmızı halıdaki kıyasıya rekabeti konuşuldu.

Müzik dünyasının prestijli ödüllerinden MTV Video Müzik Ödülleri dün gece sahiplerini buldu. ABD’nin New York kentindeki Radio Music Hall’da düzenlenen törene ünlü isim yağmuru vardı.

Geceye aldığı ödüllerle damga vuran isim Küba asıllı ABD’li şarkıcı Camila Cabello oldu. Yılın Video Klibi ve Yılın Şarkıcısı dallarında Drake, Ariana Grande ve Bruno Mars gibi güçlü adayları geride bırakan Cabello, törenden iki ödülle ayrıldı.

Yılın En İyi Şarkısı ödülü Post Malone’dan ‘Rockstar’a giderken, En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı ise Cardi B oldu.

Geceye ödüllerden daha çok damga vuran ise yıldız isimlerin kırmızı halıdaki rekabetiydi.

Rita Ora, Cardi B, Kylie Jenner, Jennifer Lopez ve Nicki Minaj gibi isimler iddialı kıyafetleriyle bütün dikkatleri üzerine topladı.