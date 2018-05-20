Öfke Günü’nde korkunç görüntüler

Kamboçya'da 1975-79 yılları arasında ülkeyi yöneten ve yaklaşık 2 milyon insanın ölümünden sorumlu olan Kızıl Khmerler'in uyguladığı şiddet bugün düzenlenen törenle kınandı. Ulusal Öfke Günü olarak bilinen günde, Kızıl Khmerler'in uyguladığı şiddet canlandırıldı.

Haber ajansı EPA’nın bugün geçtiği fotoğraflar uluslararası kamuoyunda tartışma yarattı. 1975-79 yılları arasında Kamboçya’yı yöneten Kızıl Khmerler’in uyguladığı şiddet gösterilerle lanetlendi. 4 yıl içerisinde yaklaşık 2 milyon Kamboçyalı’nın ölmesine sebep olan Maocu çizgideki radikal komünist hareket ülke siyaseti tarafından desteklenen idamlarla muhalifleri susturmuştu. Bugün Kamboçya’nın başkenti Phnom Penh’teki Choeung Ek Soykırım Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte o dönemde yaşananlar canlandırıldı. Kızıl Khmerler’in öldürdüğü insanların anıldığı etkinlikte işlenen suçlar ve idamlar tekrar canlandırıldı. Bazı oyuncular, rol icabı olarak baltayla mahkumları öldürürken, bazıları ise silahlarıyla gösteri yaparak Kızıl Khmerler’in uyguladığı şiddeti kınadı.

