Oğlunun adını dövme yaptırdı… Yanlış yazılınca öyle bir çözüm buldu ki…

İsveç'te bir kadın çocuğunun adını dövme yaptırmak istedi. Dövmeyi yapan kişi ismi yanlış yazınca bakın anne çareyi nasıl buldu...

İsveç’in Blekinge kentinde yaşayan Johanna Giselhäll Sandström, çocuklarının adını dövme yaptırmak istedi. Bir dövmeciye giden ve isimleri söyleyen kadın, gösterilen modeller arasından birini seçti.

Dövme yapıldıktan sonra nasıl göründüğüne bakan Sandström büyük şok yaşadı. Dövmeci Kevin yazması gerekirken, Kelvin yazarak dövmeyi tamamlamıştı.

Ne yapacağını düşünen anne, beklenmedik bir çözüm yolu seçti. Dövmeyi sildirmektense oğlunun adını değiştirmeye karar veren Sandström, “Dövme sildirmek hem acı verici hem de pahalı. Kelvin adı duyulmamış bir isim ve bu da oğlumun benzersiz bir isme sahip olması demek” dedi.