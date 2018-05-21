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Öğrencisiyle ilişkisi olan stajyer öğretmen yakayı böyle ele verdi

ABD'de bir stajyer öğretmen, öğrencisiyle ilişki yaşadığı ortaya çıkınca görevinden uzaklaştırıldı.

Sozcu.com.tr
android-time 12:20 21 Mayıs 2018
Haberler Dünya
Öğrencisiyle ilişkisi olan stajyer öğretmen yakayı böyle ele verdi
ABD'de bir stajyer öğretmen, öğrencisiyle ilişki yaşadığı ortaya çıkınca görevinden uzaklaştırıldı.

ABD’nin Illinois eyaletinde yaşayan Elizabeth Flint, bir lisede stajyer öğretmenlik yapıyordu. 21 yaşındaki Flint, geçtiğimiz aylarda bir öğrencisiyle ilişki yaşamaya başladı.

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Flint’in hareketlerinden ve okula geliş gidiş saatlerinden şüphelenen okul yönetimi nisan ayında soruşturma başlattı. Adı açıklanmayan öğrenciyi tespit eden ve çocukla da konuşan okul yönetimi, Flint’in öğrencisiyle 3 kez cinsel birliktelik yaşadığını ortaya çıkardı.

Flint geçmişte vücut geliştirme yarışmasına katılmış.

Flint geçmişte vücut geliştirme yarışmasına katılmış.

Flint’in okuldaki işini son verilirken, durum polise bildirildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Flint 50 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Genç kadının Haziran ayında mahkemeye çıkacağı belirtiliyor.

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