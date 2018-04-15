Okulda şok… Öğrenciler sınıfta öğretmenleri çıplak yakaladı

İngiltere'nin Lancashire kentinde öğrenci ve velileri şoke eden bir olay yaşandı. Haslingden Lisesi'nde okuyan öğrenciler okul müdiresi ve fen bilgisi öğretmenini sınıftaki öğretmen masası üzerinde cinsel ilişkiye girerken yakaladı.

İngiltere’nin çok satan gazetelerinden The Sun, Lancashire’daki bir okulda yaşananları okuyucularına duyurdu. Rossendale’deki Haslingden Lisesi’nde yaşanan olay İngiltere’de büyük ses getirdi.

Ülkede tartışma yaratan olay geçtiğimiz hafta bir öğrencinin okuldaki güvenlik kameralarının bulunduğu odaya girdiği ve buradaki kamera kayıtlarını izlediği ortaya çıktı. Kamera kayıtlarını izleyen öğrenci, bir sınıfta okulun müdür yardımcısı Judith Ramsdale ile İngilizce öğretmeni Paul Bland’ı sınıf masasının üzerinde cinsel ilişkiye girerken gördü. Gördüğü görüntüye inanamayan öğrenci durumu başka bir öğretmene gösterince iş büyüdü.

Okuldan ismini açıklamak istemeyen bir yetkili, “Öğrenci öğretmenine durumu anlatmış ama öğretmen duruma inanmamış. Fakat kamera kayıtlarını görünce şok olmuş. İşin kötü yanı her iki öğretmen de evli ve çocukları var. Okulda maalesef herkes şimdi bu olayı konuşuyor” ifadesini kullandı.

Okulun müdür yardımcısı 44 yaşındaki Judith Ramsdale ile 42 yaşındaki kimya öğretmeni Paul Bland’in cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıkarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bland’in 3 çocuğu olduğu ifade edilirken, her iki öğretmenin de okuldan geçici olarak uzaklaştırıldığı belirtildi.

The Sun’a konuşan Bland, “Bu sosyal medya iddiası. Sendikamla görüşeceğim, bir yorumum yok” dedi. İkilinin, İngiltere’de uygulanan ve sınavlardan bir hafta önce öğrencilerin çalışması için verilen kısa tatil sırasında boş bir sınıfta cinsel ilişkiye girdiği de ortaya çıktı. Fakat iki öğretmenin de olayın ortaya çıkmasının ardından kovulmaması İngiliz velilerden büyük tepki çekti.