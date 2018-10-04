‘Olacak iş değil’… AİHM Türkiye’nin 9 adayını da reddetti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM ) görev süresi dolan yargıç Işıl Karakaş’ın yerine Türkiye tarafından belirlenen üç aday da reddedildi. Gelişmeyi Sözcü'ye değerlendiren AİHM eski yargıcı Rıza Türmen, "Hükümetin kriterleri ile AİHM kriterleri birbiriyle bağdaşmıyor" dedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, görev süresi dolan yargıç Işıl Karakaş’ın yerine aday gösterilen Türkleri reddetti. Adaylar, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) alt komisyonundaki mülakattan geçemedi. Böylelikle bugüne kadar üçerli gruplar halinde bildirilen 9 isim de reddedilmiş oldu.

SÖZCÜ'ye değerlendirmede bulunan AİHM eski Yargıcı Rıza Türmen, “Hükümetin kriterleri ile AİHM kriterleri birbiriyle bağdaşmıyor. Adaylarda temel bir sorun var, ya dilleri, ya hukuk bilgileri, ya da insan hakları konusundaki çalışmaları yetersiz. Türkiye devletler topluluğuna ayak uyduramıyor, kabul edilebilecek bir aday bulamıyor, olacak iş mi?” dedi.

KARAKAŞ İLE DEVAM

AİHM'deki yargıç Işıl Karakaş, Türkiye'nin gösterdiği adaylar reddedildiği için görevini 1,5 yıldır fazladan sürdürüyor. Türkiye son olarak Prof. Selami Kuran, Prof. Necati Polat ve Prof. Esra Gül Dardağan Kibar'ın isimlerini bildirmişti. Üç aday, geçen hafta Paris'te mülakata girdi ve üçü de yetersiz bulunarak reddedildi. Bu kararın ardından Türkiye 4. kez AİHM'e yargıç adayı bildirecek.

Daha önce de aralarında İnsan Hakları Daire Başkanı Ali Açıkgül, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Basri Bağcı, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Ergin Ergül ile Avukat Fatma Arslan'ın isimleri aday olarak bildirilmiş, ancak tümü yetersiz bulunarak reddedilmişti.