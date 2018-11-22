Olacak O Kadar skeci gerçek oldu: Kafasında bıçakla hastaneye gitti

Levent Kırca ve Oya Başar başta olmak üzere birbirinden başarılı sanatçıların yer aldığı Olacak O Kadar'ın en akılda kalan skeçlerinden biri, "Ne koydun kafana" olarak da bilinen bölümdü. Bölümde Levent Kırca'nın canlandırdığı karakter kafasına saplanmış cisimlerle geliyor ve Oya Başar'ın canlandırdığı karakteri şaşkına çevirmişti. Bugün yaşanan olay ise Güney Afrika'da gerçekleşti. Shaun Wayne isimli bir adam saldırıya uğradı. Saldıranlardan biri 15 santimetre uzunluğundaki bıçağı adamın kafasına sapladıktan sonra kaçtı. Wayne, gayet bir şekilde kafasındaki bıçakla hastaneye gidip doktor istedi.

Olay suç oranının yüksekliğiyle bilinen Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’da meydana geldi… Bir lokantada çalışan Shaun Wayne isimli bir adam işten çıktıktan sonra iki adamın saldırısına uğradı. 34 yaşındaki adam, saldırganlarla kavga ederken kimliği belirlenemeyen bir adam elindeki 15 santimetrelik bıçağı adamın kafasına sapladı. Bu saldırıdan sonra iki kişi olay yerinden kaçarken, olay anında fenalaşan ve her yeri kan olan Wayne bisikletine atlayarak hastanenin yolunu tuttu. Hastaneye girdikten sonra danışmadan doktor çağırmasını isteyen Wayne herkesi şaşkına çevirdi. Doktorlar hızla Wayne’e müdahale ederken, doktor Brendan Venter, “Neyse ki kafatasının yanlış yerine bıçakla saldırmışlar. Yoksa sonuç çok korkunç olurdu” dedi.

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