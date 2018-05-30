Öldü zannedilen Ukraynalı gazeteci canlı yayına çıktı

Hakkında öldüğü şekline haberler yapılan Ukraynalı gazeteci Arkady Babçenko'nun ölmediği ortaya çıktı. Babçenko canlı yayına çıkarak basında yer ala haberleri yalanladı.

Ukrayna’da Rus istihbaratı tarafından öldürüldüğü duyurulan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin muhalifi Rus gazeteci Arkady Babçenko’nun ‘ölmediği’ ortaya çıktı. Babçenko, ölmediğini açıklayarak Kiev’de canlı yayına çıktı. Gazetecinin ‘öldü’ süsü verilerek Rus istihbaratının operasyonundan kurtarıldığı iddia edildi.

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Ukrayna Güvenlik Servisi, suikast emrini Rus özel kuvvetlerinin verdiğini ve bunun için 40 bin dolar ödendiğini açıkladı. Babçenko’ya suikast yapmayı planlayan kişilerin yakalandığı ifade edildi.

CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Canlı yayına katılan Babçenko ise hakkındaki bilinçli yapılan ölüm haberler için üzgün olduğunu, kendisi için düzenlenen cinayet planını engellemek için Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) düzenlediği özel operasyona dahil edildiğini belirtti.

Babçenko, Ukrayna Güvenlik Servisi’ne hayatını kurtardıkları için teşekkür etti ve operasyonun 2 aydır planlandığını belirtti.

RUSYA’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rus gazeteci Arkady Babçenko'nun hayatta olduğunun ortaya çıkmasının güzel bir haber olduğu belirtilerek, Rus gazetecinin hikayesinin Ukrayna tarafından “propaganda” olarak kullanıldığı ifade edildi.

SUİKAST İDDİASI

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de öldürüldüğü iddia Arkadiy Babçenko, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Vasiliy Gritsak ile bugün basın toplantısı düzenledi. Gritsak, Rus özel servisleri Babçenko'nun öldürülmesi emrini verdiğini bu suikast girişimini önlemek için özel bir operasyon gerçekleştirildiğini söyledi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rus vatandaşı gazeteci Arkadiy Babçenko’nun Kiev’deki evinde sırtından silahla vurularak öldürüldüğünü açıklamıştı. İHA