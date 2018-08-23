Öldüğü sanılan IŞİD’in lideri ortaya çıktı… ABD-Türkiye gerilimini anlattı

Bir süre önce resmi makamlar tarafından ağır yaralandığına ve öldüğüne dair peş peşe çelişkili açıklamaların geldiği IŞİD'in lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin ses kaydı ortaya çıktı. Yetkililerin ses kaydının tamamen ona ait olduğuna dair incelemelere devam ederken, kayıtlarda Bağdadi, ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerilimi ve Brunson'ı anlatıyor.

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün lideri Ebu Bekir El Bağdadi’ye ait olduğu iddia edilen son ses kaydında, örgüt üyelerine ‘cihada’ devam etme çağrısında bulunuldu. IŞİD'in medya organı tarafından paylaşılan ve Bağdadi'ye ait olduğu ileri sürelen ses kaydında, terör örgütünün lideri, farklı konularda açıklamalarda yapıyor.

Reuters haber ajansı, ses kaydının Bağdadi’ye ait olup olmadığının henüz doğrulanmadığını aktarırken, Bağdadi’nin son ses kaydı Eylül 2017’de yayınlanmıştı. Bağdadi ses kaydında cihat çağrısı yaparken son dönemde bölgede yaşanan gerilim hakkında da açıklamalarda bulundu. Haber ajansları Bağdadi’nin ses kaydının yeni olduğunu ise teröristin Türkiye ile ABD arasındaki gerilim hakkında yaptığı açıklamalardan anladı.

Ses kaydında, ABD’li rahip Brunson dolayısıyla Türkiye’yle atışan ABD’yle dalga geçen Bağdadi, iki ülke arasında yaşananları da değerlendirdi.