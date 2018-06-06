Ölen anneleri için öyle bir ilan verdiler ki… Okuyanlar inanamadı!

ABD'de yıllar önce kendilerini terk eden anneleri için ölüm ilanı veren iki kardeş, yazdıkları cümlelerle şaşkınlık yarattı.

ABD’nin Minnesota eyaletinde yaşayan Kathleen Dehmlow, 80 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından yakınları onun için gazetelere ölüm ilanı verdi.

Dehmlow için verilen ilanlar arasından bir tanesi ise, kullanılan ifadelerle sosyal medyada hızla yayıldı. Dehmlow’un yıllar önce terk ettiği iki çocuğu 5 paragraftan oluşan ölüm ilanında adeta annelerinin kirli çamaşırlarını gün yüzüne çıkardı.

Gina ve Jay adlı kardeşler, Dehmlow’un 1967 yılında kocasının kardeşinden hamile kaldığını, kendilerini terk ederek California’da yeni bir hayata başladığını yazdı.

Kardeşler ilanın devamında, “Gina ve Jay onu hiç özlemeyecek. Artık öldüğüne göre yaptıklarının bedelini ödeme vakti. Dünya sensiz daha iyi bir yer” ifadelerini kulandı.