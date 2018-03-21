‘Ölen terörist için ateşkes ilan edin’ teklifi

TSK'nın terör örgütü PKK, YPG/PYD, KCK ve IŞİD'e karşı başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu'nda Mehmetçiğe ateş açan İngiliz terörist Anna Campbell, iki gün önce ölmüştü. Afrin'e gitmek için terör örgütüne ısrar eden Campbell'ın babası AFP'ye konuştu. Dirk Campbell, "Bir ateşkes ilan edilsin ki kızımın naaşını alayım" dedi.

TSK’nın bölge güvenliğini sağlamak ve bölgeyi teröristlerden temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu devam ederken, önceki gün İngiltere’den terör örgütleri PYD/YPG’ye katılan ve Mehmetçiğe kurşun atan Anna Campbell ölmüştü.

Terör örgütüne katılan Campbell’ın İngiliz babası Dirk Campbell AFP’ye konuştu. Campbell, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili harekete geçmediğini söyleyerek, “Tamamen bir verimsizlik var. Bunun siyasi bir konu olduğunu söylediler ve ben de bunun onların işi olduğunu söyledim. Sizin Ankara’da büyükelçiliğiniz var, konsolosluklar var. Büyükelçiye, ateşkes çağrısı yapmasını sağlayın ve biz de Anna’nın naaşını alalım” dedi.

İLGİLİ HABER İngiliz terörist Afrin'de öldürüldü

Campbell, dışişleri bakanlığının konuyla ilgili geri dönüş yapmadığını söyleyerek, “Kızımın naaşını yakında alacağıma dair umudum azalıyor” dedi. Dirk Campbell, kızıyla iki ay önce telefonla konuştuğunu söylerken, “Sadece bir şeyi düşünüyordu ve çok odaklanmıştı. Çok çarpık bir adalet anlayışı vardı” dedi.