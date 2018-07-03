Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth'in yaşamını yitirmesi durumunda yapılacak cenaze töreninin provası yapıldı. 92 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in yaşamını yitirdiği resmi olarak açıklanmasının bir gün sonrasında 'London Bridge' adı verilen plan uygulanacak, 10 gün yas ilan edilecek. Prova kararı Kraliçe'nin geçtiğimiz günlerde rahatsızlanmasının ardından alındı.

Daily Mail’da yer alan habere göre 92 yaşındaki Kraliçe’nin yaşamını yitirdiği resmi olarak açıklandıktan bir gün sonra “London Bridge” adı verilen plan uygulanacak.

İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in ölüm provası yapıldı Bu plan çerçevesindeki tüm hazırlıklar önceki gün bazı üst düzey bakanların da katılımıyla gizlice tatbik edildi. Haberde politikacıların ilk kez kamu personelleri ile birlikte aynı odada plan üzerinde görüştükleri ifade edilirken, Kraliçe’nin ölümünün ardından Başbakan Theresa May´in ulusa sesleneceği ve 10 gün yas ilan edileceği ifade edildi.

İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in ölüm provası yapıldı “London Bridge Planı”, Kraliçe’nin St Paul’s Katedrali’nde katıldığı bir tören sırasında rahatsızlanmasının hemen ardından hazırlandı. Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Kraliçe’nin rahatsızlığı ciddi olmadığı ve bu nedenle de doktor çağrılmadığı ifade edildi.

İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in ölüm provası yapıldı İngiliz yayın kuruluşu BBC de, 92 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth´in ölmesi durumunda yapacağı yayının provalarına önceden başlamıştı.