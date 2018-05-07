‘Ölürsem cenazeme gelme istemem’

ABD'de, bir süredir beyin kanseri ile mücadele eden cumhuriyetçi senatör John McCain'in, hayatını kaybetmesi durumunda, düzenlenecek olan cenaze törenine başkan Trump'ın gelmesini istemediği ortaya çıktı.

New York Times’ın McCain’in yakınındaki kaynaklara dayandırdığı haberine göre, cumhuriyetçi senatörün hayatını kaybetmesi durumunda, ABD Başkanı Donald Trump cenaze törenine davetli olmayacak. Gazetenin haberine göre, Başkan Yardımcısı Mike Pence Beyaz Saray’ı temsilen törende bulunacak. Öte yandan demokrat partiden eski ABD Başkanı Barack Obama törenin davetli listesinde yer alıyor. Söz konusu cenaze töreni ABD’nin başkenti Washington D.C.’de bulunan Washington Ulusal Katedrali’nde gerçekleştirilecek. İLGİLİ HABER Trump geri adım atmıyor