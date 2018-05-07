‘Ölürsem cenazeme gelme istemem’

New York Times’ın McCain’in yakınındaki kaynaklara dayandırdığı haberine göre, cumhuriyetçi senatörün hayatını kaybetmesi durumunda, ABD Başkanı Donald Trump cenaze törenine davetli olmayacak.
Gazetenin haberine göre, Başkan Yardımcısı Mike Pence Beyaz Saray’ı temsilen törende bulunacak. Öte yandan demokrat partiden eski ABD Başkanı Barack Obama törenin davetli listesinde yer alıyor.
Söz konusu cenaze töreni ABD’nin başkenti Washington D.C.’de bulunan Washington Ulusal Katedrali’nde gerçekleştirilecek.