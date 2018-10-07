Onca itiraz ve taciz suçlamaları fayda etmedi… Trump’ın adayına onay

ABD'de haftalardır adı en çok konuşulan isim olan Trump'ın Anayasa Mahkemesi yargıcı adayı Brett Kavanaugh, kendisi adına mutlu sona ulaştı. Kavanaugh'nun Yüksek Mahkeme üyeliği, cinsel taciz iddialarının ortaya çıkmasına rağmen 100 üyeli Senato'nun 50 üyesinin oy çoğunluğuyla onaylandı.

53 yaşındaki Brett Kavanaugh, 9 üyeli Anayasa Mahkemesi’nin en genç üyesi olacak. ABD Anayasa Mahkemesi üyeliği ömür boyu yürütülüyor. Kavanaugh’un onay süreci kendisine yönelik cinsel saldırı suçlamaları, karakter ve mizacı konusundaki tartışmaların gölgesinde geçmişti.

Nispeten kısa geçen oylama süreci Senato Genel Kurulu’nda zaman zaman protestolara sahne oldu. Salona inen bazı izleyiciler, Senato oturumuna başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence’in talebiyle görevliler tarafından dışarı çıkarıldı. Pence oylamadan sonra, “Sonuca itirazı olanlar var mı?” diye sordu ve resmi sonucu “48 aleyhte oya karşı 50 lehte oy” olarak açıkladı. Mike Pence 100 üyeli Senato’daki oylamanın eşit çıkması durumunda dengeyi bozacak oyu kullanmak üzere Genel Kurul oylamasında hazır bulundu.

Sonuca ilk tepki Başkan Donald Trump’tan geldi. Trump attığı Twitter mesajında, kendi adayı ve Anayasa Mahkemesi’nin yeni üyesini onayladığı için Senato’yu kutladı. Trump Kavanaugh’dan “HARİKA ADAY” diye söz ettiği mesajında “Bugün atama emrini imzalayacağım ve o da yemin ederek görevine başlayacak. Çok heyecanlı!” diye devam etti.

Senato kararı sonuçlanmasına rağmen Anayasa Mahkemesi dışında Kavanaugh karşıtlarının yürüttüğü gösteriler hala devam etti. Senato’da çoğunluğu temsil eden Cumhuriyetçi Parti grup lideri Mitch McConnell, “Öfkeli kalabalıklar bizi yıldıramadı. Sonuçtan hiç bu kadar gurur duymamıştım” diye konuştu.