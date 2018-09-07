Önce bakanlıktan istifa etmişti… Johnson’dan bir flaş karar daha

İngiltere'de Başbakan Theresa May'le Brexit sürecinde ters düşen ve Dışişleri Bakanlığı görevinden istifa eden Boris Johnson, özel hayatıyla ilgili de flaş bir karar aldı. Johnson ile eşi Marina Wheeler boşanacaklarını açıkladı.