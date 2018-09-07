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Önce bakanlıktan istifa etmişti… Johnson’dan bir flaş karar daha

İngiltere'de Başbakan Theresa May'le Brexit sürecinde ters düşen ve Dışişleri Bakanlığı görevinden istifa eden Boris Johnson, özel hayatıyla ilgili de flaş bir karar aldı.  Johnson ile eşi Marina Wheeler boşanacaklarını açıkladı.

android-time 12:48 7 Eylül 2018
Haberler Dünya
Önce bakanlıktan istifa etmişti… Johnson’dan bir flaş karar daha
İngiltere'de Başbakan Theresa May'le Brexit sürecinde ters düşen ve Dışişleri Bakanlığı görevinden istifa eden Boris Johnson, özel hayatıyla ilgili de flaş bir karar aldı.  Johnson ile eşi Marina Wheeler boşanacaklarını açıkladı.

25 yıllık evli olan çift, ortak açıklamasında, Sun gazetesinde yer alan ayrıldıklarına dair haberi doğruladı ve boşanma kararı aldıklarını duyurdu.

Johnson ve Wheeler, “Birkaç ay önce, 25 yılın ardından ayrılmamızın ikimiz için de iyi olacağına karar verdik. Dört çocuğumuzu arkadaşlar olarak desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Boris Johnson, Temmuz’da Başbakan Theresa May’in Brexit (İngiltere’nin AB’den ayrılma süreci) politikalarını sert şekide eleştirerek Dışişleri Bakanlığı’ndan istifa etmişti.

Son güncelleme: android-time 12:5107.09.2018
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