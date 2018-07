Önce demediğini bırakmadı sonra çark etti!

ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Theresa May, birebir görüşmelerinin ardından basın mensuplarının karşısına geçti. İngiltere'ye adım atmadan önce The Sun'a verdiği röportaja göre daha ılımlı ifadeler kullanan Trump, May ve İngiltere'yle aralarındaki bağın güçlü olduğu vurgusu yaptı. Trump, İngiltere'nin AB'den ayrılması durumunda ticaret anlaşmaları için de bir yol bulacaklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Theresa May ortak basın toplantısı düzenledi. Trump’ın İngiltere’ye varmadan önce The Sun’da yer alan ifadelerinin aksine daha ılımlı bir tavır çizmesi dikkat çekti. The Sun’da yer alan röportajda, May’in Brexit konusundaki tavsiyelerini dikkate almadığı yönünde eleştirilerde bulunan Trump, iki ülke arasındaki ticaret anlaşmalarının AB üyeliğinin bitmesiyle sona erebileceğini söylemişti. Bugün bambaşka bir ruh haline bürünen ve The Sun’ı yalancılıkla suçlayan ABD lideri, defalarca May’in müthiş bir kadın olduğunu söylerken, icraatlarının mükemmel olduğunu ifade etti. Trump, İngiltere AB’den çıktıktan sonra da ticaret anlaşmaları için bir yol bulacaklarını umduğunu ifade etti. “Ne yaparsanız yapın bizim için sorun yok” diyen Trump, “Şunu netleştirmeliyiz ki beraber ticaret yapmalıyız, önemli olan da bu” dedi. ABD ile İngiltere arasındaki ilişkinin en üst düzeyde olduğunu belirten Trump, May’den İran üzerindeki baskıyı artırmaları talebinde bulunduklarını ve asla nükleer silaha sahip olmaması konusunda görüş birliğine vardıklarını söyledi. Pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yapacağı zirve hakkında sorular üzerine Trump, Rusya lideriyle Suriye, Ukrayna ve silahsızlanma anlaşmalarını görüşeceğini belirtip, ”Putin’le nükleer silahsızlanmaya dair bir şeyler yaparsak muazzam bir şey olur” dedi. ”Rusya ve Çin ile iyi ilişkilerimizin olması iyi bir şey, kötü bir şey değil” diye devam eden Trump, diğer yandan Putin’in NATO’nun birlik beraberliğinin güçlendiğini, daha iyi finanse edildiğini gördüğünü söyledi. Trump, ‘birlikte vakit geçirirlerse Putin’le iyi arkadaş olacaklarına inandığını dile getirdi. Brüksel’deki NATO zirvesi üzerine de değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı, birliğin masraflarının yüzde 90’ını karşılayan ABD’den çok Avrupa için önemli olsa da büyük bir birleştirici güç olduğunu dile getirdi. ABD’nin askeri gücünü Avrupa’dan çekip çekmeyeceği sorusu üzerine Trump, ”Buradaki askerlerimizle Avrupa’nın korunmasına yardımcı oluyoruz ve bundan memnunum” dedi. Öte yandan Avrupa’daki göçmen sorununa da değinen Trump, göçün olumsuz bir şey olduğunu ve Avrupa’nın kültürünü değiştirdiğini savundu. İLGİLİ HABER İlk dakikadan olay yaratacak açıklama: Anlaşma biter İLGİLİ HABER İngiltere'de Trump'a büyük protesto