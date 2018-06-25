Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Onu gören gözlerine inanamadı… Bu adam ne yapıyor?

New York'ta takım elbiseli bir adamı Hudson nehrinin ortasında sörf tahtasında görenler gözlerine inanamadı. Polisin peşine takıldığı adamla ilgili gerçek daha sonra ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
android-time 16:35 25 Haziran 2018
Haberler Dünya
Onu gören gözlerine inanamadı… Bu adam ne yapıyor?
New York'ta takım elbiseli bir adamı Hudson nehrinin ortasında sörf tahtasında görenler gözlerine inanamadı. Polisin peşine takıldığı adamla ilgili gerçek daha sonra ortaya çıktı.

ABD’de New Jersey ile New York’u ikiye ayıran Hudson nehri geçtiğimiz günlerde ilginç bir manzaraya sahne oldu. Sabah saatlerinde feribotla New York-New Jersey arasını geçmekte olan yolcular, nehrin ortasında takım elbiseli bir adamı sörf tahtasının üzerinde gördü.

Nehir trafiğine aldırmadan üzerinde takım elbisesi, sırtında çantasıyla nehirde kürek çeken adam görenleri şaşkınlığa uğrattı. Sahil güvenliğe ve polise haber verilmesinin ardından gerçek ortaya çıktı.

4d9abe5b00000578-5881719-image-a-12_1529905581159

32 yaşındaki Scott Holt, New Jersey’den bir iş görüşmesi için Manhattan’a geçmek üzere yola çıkmıştı. Kendi ifadesiyle feribota para vermek istemeyen adam, sörf tahtasıyla yola koyuldu. Karaya çıktıktan sonra polise ifade veren adam, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 30 dakikada nehri geçmeyi başardığını ve ayakkabıları biraz ıslansa da görüşmeye yetiştiğini söyledi.

4d9abe5f00000578-5881719-image-a-11_1529905572170

Holt’un nehri geçme görüntüleri kısa sürede sosyal medyanın en çok dikkat çeken konuları arasına girdi.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar