Onu gören gözlerine inanamadı… Bu adam ne yapıyor?

New York'ta takım elbiseli bir adamı Hudson nehrinin ortasında sörf tahtasında görenler gözlerine inanamadı. Polisin peşine takıldığı adamla ilgili gerçek daha sonra ortaya çıktı.

ABD’de New Jersey ile New York’u ikiye ayıran Hudson nehri geçtiğimiz günlerde ilginç bir manzaraya sahne oldu. Sabah saatlerinde feribotla New York-New Jersey arasını geçmekte olan yolcular, nehrin ortasında takım elbiseli bir adamı sörf tahtasının üzerinde gördü.

Nehir trafiğine aldırmadan üzerinde takım elbisesi, sırtında çantasıyla nehirde kürek çeken adam görenleri şaşkınlığa uğrattı. Sahil güvenliğe ve polise haber verilmesinin ardından gerçek ortaya çıktı.

32 yaşındaki Scott Holt, New Jersey’den bir iş görüşmesi için Manhattan’a geçmek üzere yola çıkmıştı. Kendi ifadesiyle feribota para vermek istemeyen adam, sörf tahtasıyla yola koyuldu. Karaya çıktıktan sonra polise ifade veren adam, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 30 dakikada nehri geçmeyi başardığını ve ayakkabıları biraz ıslansa da görüşmeye yetiştiğini söyledi.

Holt’un nehri geçme görüntüleri kısa sürede sosyal medyanın en çok dikkat çeken konuları arasına girdi.