“Operasyon Esad’ı devirmek için yapılmadı”

İngiltere’nin Türkiye’deki büyükelçisi Dominick Chilcott, Suriye’ye hafta sonunda ABD, İngiltere ve Fransa tarafından gerçekleştirilen füze saldırısı konusunda konuştu. İngiliz Büyükelçi, bu saldırının “Esad rejimini devirmeyi amaçlamadığını”, sadece “kimyasal silah kullanımına göz yumulmayacağını göstermek için yapıldığını” söyledi.

İngiliz Büyükelçisi, “ABD, İngiltere ve Fransa'nın müdahalesi Esad yönetimini devirmeyi amaçlamıyor. Suriye'deki iç savaşın gidişatını değiştirmeyi de hedeflemiyor. Suriye'de rusya'nın stratejik hedeflerini zayıflatmak için de yapılmadı. Amaç sadece Suriye'de Esad rejiminin kimyasal silah kullanma yeteneklerini ortadan kaldırmak ve gelecekte kimyasal silah kullanmaktan kaçınmasını sağlamaktı. Bu amaçla hedefler çok hassas şekilde seçildi ve Esad'ın kimyasal üretim ve saklama depoları vuruldu” diye konuştu.

Dominick Chilcott, bir grup Türk gazeteciyle sohbetinde, Rusya'ya da ağır suçlamalarda bulundu.

İNGİLİZ BÜYÜKELÇİ RUSYA'YI SUÇLADI

İngiliz Büyükelçisi, hem İngiltere'nin Salisbury kasabasında eski Rus casusu Skripal ve kızının kimyasal silahla zehirlenmesinin, hem de Suriye'de gerçekleştiği iddia edilen kimyasal silah saldırısının “Rusya bağlantılı” olduğunu söyledi. Chilcott, “Rusya, Salisbury'deki olayda doğrudan, Suriye'de yaşanan kimyasal saldırıda ise dolaylı olarak sorumlu” dedi.

Önce Salisbury'de yaşanan kimyasal zehirlenme olayı konusunda bilgi veren İngiliz Büyükelçisi, hem İngiliz uzmanların, hem de uluslararası kuruluşların yaptıkları tüm testlerde, Salisbury'de Skripal ve kızının zehirlenmesi için kullanılan kimyasalların Rus yapımı Novichok sinir gazı ailesinden geldiğinin belirlendiğini kaydederek, “yapılan testler, kullanılan kimyasalın üst düzeyde saflık içerdiğini içeriyor. Bu saflıkta kimyasal üretmek ancak kontrollü laboratuvar ortamında gerçekleşebiliyor. Bu da, kimyasalın bir terör örgütü tarafından değil, bir devlet tarafından üretilmiş olduğunu teyidediyor” diye konuştu.

Chilcott, Suriye konusunda Rusya'nın “dolaylı sorumluluğunun” ise, Esad yönetiminin kimyasal silah kullanmayacağına dair kefil olmasından geldiğini söyledi. Uluslararası toplumun Suriye'de Esad yönetiminin kimyasal silah kullanmamasını güvenceye almaya her çalıştığında karşısında Rusya'yı bulduğunu anlatan Chilcott, BM Güvenlik Konseyi'nde 6 kez Suriye'de kimyasal silah kullanımına ilişkin karar tasarısı görüşüldüğünü, bunların tümünün Rusya tarafından veto edildiğini söyledi. İngiliz Büyükelçi, “Rusya, 2013'de Esad rejiminin kimyasal silah kullanmayacağına dair güvence vermişti. Bu güvencesini yerine getirmedi” dedi.

“TÜRKİYE'NİN PUTİN ZİYARETİNDEN HEMEN ÖNCE, RUSYA'YA KARŞI KAMUOYU ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPMASINI BEKLEMİYORDUK”

Salisbury'de yaşanan Skripal olayının ardından Batı ülkelerinin büyük bölümünde Rus diplomatlar sınırdışı edilmiş, Türkiye ise bu konuda Rusya'ya karşı ikili alanda herhangi bir diplomatik yaptırım uygulamamıştı. İngiliz Büyükelçi, bu duruma rağmen Türkiye'nin Skripal olayı konusunda kendilerine büyük destek verdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu;

“Türkiye, Skripal olayının ardından NATO'da, Avrupa Konseyi'nde ve AGİT'te alınacak önlemler konusunda çok yardımcı oldu. Tüm bu kuruluşlarda, kimi yerde Rusya'yı doğrudan suçlayan ifadeler taşıyan ortak bildiriler yayınlandı. Türkiye de bunların hazırlanmasında çok yardım etti. Türk hükümetinin verdiği destek konusunda hiçbir endişemiz yok. Ayrıca olayın, İstanbul'daki Rusya-İran-Türkiye zirve toplantısından hemen öncesinde gerçekleştiğini, Türkiye'nin enerji ihtiyacçlarını, Rusya ile ekonomik işbirliğini de farkındayız. Desteklerini, böyle bir durumda kamuoyu önünde açıkca dile getiremeyebilirler. Bunu anlayışla karşılıyoruz.”

“KİMYASAL SİLAHLARIN TÜMÜNÜN KULLANIMI YASAK”

İngiltere Büyükelçisi'ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de sadece kimyasal silahlara karşı değil, konvansiyonel silahların kullanımına karşı da tepki gösterilmesi gerektiği sözleri de İngiliz Büyükelçisi'ne soruldu. Chilcott, Erdoğan'ın tepkisinin “insani açıdan çok haklı bir tepki” olduğunu vurgulayarak, şöyle dedi;

“Sayın Erdoğan, insani açıdan çok haklı. Suriye'de kimyasal silah ya da konvansiyonel silahla insan öldürülmesi arasında insanı açıdan hiçbir fark yok. Ancak kimyasal silahlar uluslararası hukuk açısından farklı bir kategoride bulunuyor. Kimyasal silahların kullanımı uluslararası hukuk tarafından tümüyle yasaklanmış durumda. Bu, uluslararası toplumun 20. Yüzyılda elde ettiği en büyük başarılardan biri. Ve bu başarının korunması gerektiğine inanıyoruz. “

“MACRON, TÜRKİYE'Yİ İRAN VE RUSYA'DAN AYIRMAKTA HAKLI”

İngiliz Büyükelçisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hafta sonu gerçekleşen saldırı ile “Türkiye'nin Rusya'dan ayrılmasının sağlandığına” ilişkin açıklamasının da “doğru bir açıklama” olarak nitelendirdi ve şöyle dedi;

“Rusya ve İran'ın her ikisi de Suriye'de nüfuzlarını arttırmak için etkinliklerini kullanıyorlar. Türkiye'nin durumu farklı. Fransa Cumhurbaşkanı da bu açıdan, Türkiye'yi diğer iki ülkeden ayrı tutarak doğru bir noktaya parmak bastı” dedi.

Astana süreci konusunda da, bu sürecin Suriye'de şiddetin azaltılması için önemli olduğuna inandıklarını kaydeden İngiliz Büyükelçi, ancak savaşın tümüyle bitirilmesi için Suriye'deki tüm tarafların yer bulacağı bir sürecin etkili olacağını düşündüklerini söyledi.