Ordudan eşi benzeri görülmemiş uygulama: Korunmayan asker koruyamaz

Uganda'da prezervatif konusu gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz aylarda prezervatiflerin boyutundan şikayet edilirken, şimdi ise Uganda ordusu eşi benzeri görülmemiş bir uygulamaya imza attı. Ordu, askerler arasında HIV'in yayılmasının önüne geçmek için kendi prezervatif markasını üreterek askerlere dağıttı.

Uganda Kara Kuvvetleri Komutanı Brig Kyanda, Swahili dilinde ‘korunma’ anlamına gelen Ulinzi marka prezervatifin tanıtım toplantısında “Korunmayan asker ülkesini koruyamaz” dedi. Kamuflaj görünümlü pakette satılan kondomlar hakkında bir açıklama da Sağlık Bakanlığı’ndan geldi.

Bakanlıktan tuhaf açıklama Sağlık Bakanlığı Prezervatif Koordinatörü Kibirige, bu sayede göreve giden askerlerin dönüşte evlerine HIV getirmesinin önüne geçileceğini söyledi ve ekledi: “Bu işin doğasında pek çok zorluk var. Askerler bazen savaş bölgelerine gidiyor ve orada kadınlarla birlikte oluyor. Askerlerin evlerindeki eşlerinin hastalık kapmasını engellemek için kendilerini koruması gerekiyor.” İLGİLİ HABER Uganda Cumhurbaşkanı, oral cinsel ilişkiyi yasaklıyor

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