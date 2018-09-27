Orta Doğu’da kritik gelişme… Trump, Arap NATO’su kuruyor

ABD, İran'a karşı Ortadoğu'da, kendisinin de içinde yer alacağı "Arap NATO'su" kuruyor. ABD'nin de dahil olduğu 9 Arap ülkesinin resmi adı Ortadoğu Stratejik İttifakı (MESA) olarak açıklandı.

Örgütün kuruluş çalışmaları, son üç haftadır bölgede mekik diplomasisi yürüten ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Tim Lenderking tarafından yapıldı. Mesa, Ocak ayında yapılması planlanan zirve toplantısı ile kurulacak. Lenderking, bölgedeki temaslarının ardından yaptığı açıklamada, MESA’da yer alacak ülkeleri Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Umman, Mısır, Ürdün ve ABD olarak açıkladı. Arap NATO’sunun temellerini resmen atacak ilk Dışişleri Bakanları düzeyindeki toplantı ise, bugün (Cuma) New York’ta, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun evsahipliğinde gerçekleştirilecek.

“KATAR KRİZİ İŞ BİRLİĞİNİ ETKİLEMEZ”

Amerikalı yetkili Lenderking, MESA’nın temellerinin, 2017’de ABD’nin Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkeler ile Riyad’da yaptığı zirve toplantısında atıldığını, MESA’nın kuruluşuna ilişkin zirvenin ise Ocak ayında gerçekleştirileceğini söyledi. Lenderking, kurulacak olan ittifakın “üye ülkelerin güvenlik, ekonomik ve siyasi alanda uzlaşmasına dayandığına” da dikkat çekerek, “MESA, Körfez’deki İran tehdidine karşı güçlü bir kalkan oluşturmak üzeri kuruluyor” dedi.

Amerikalı yetkili, yine MESA çatısı altında Yemen ve Suriye konusunda da üye ülkelerin ortak politika oluşturmasına çalışılacağı mesajını da verdi. Lenderking, “Birinci tehdit İran. Çalışmalarımızı ne kadar koordine edersek, bölgede güvenlik konusunda o kadar istikrar sağlarız” diye konuştu. Lenderking, Körfez ülkeleri ile Katar arasında yaşanmakta olan gerilimin ise, “kısa vadede herhangi bir sorun yaratmayacağını, uzun vadede ise sorunların MESA içinde çözüleceğini” söyledi.