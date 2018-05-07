Orta doğu’da tansiyon yükseliyor… ABD Büyükelçiliği için özel tabela

Geçtiğimiz yıl ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak açıklamasının ardından yaşanan gerilimin ardından bugün sıcak bir gelişme yaşandı. İsrailli işçiler, ABD Büyükelçiliği için hazırlanan yol tabelalarını yeni yerlerine astı.

Reuters haber ajansı ABD’nin İsrail Büyükelçiliği ile ilgili özel fotoğraflar servis etti. Haber ajansının servis ettiği fotoğraflarda, İsrailli işçilerin Kudüs’ün doğusuna ABD büyükelçiliği ile ilgili yol tabelaları astığı görülüyor.

Üzerinde “ABD Büyükelçiliği” yazan en az 3 yol tabelasının yeni yerlerine yerleştirildiği açıklandı. Trump’ın açıklamalarının ardından ABD’li yetkililer 14 Mayıs’ta İsrail Büyükelçiliği’nin Tel Aviv’den Kudüs’e taşınmasına karar vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’teki açılış törenine katılıp katılmayacağına dair bir net bir açıklama yapılmazken şu aşamada Trump’ın danışmanı olan kızı Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner’ın ABD’yi temsil edeceği belirtildi. ABD’nin yeni İsrail Büyükelçiliği binası yaklaşık 400.000 dolara mal olmuştu.