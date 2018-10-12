Oscar ödüllü kadın oyuncunun inanılmaz değişimi… Tanımak imkansız!

İngiliz oyuncu Tilda Swinton vizyona girmek için gün sayan Suspiria filmiyle gündemde. Filmin tanıtım fotoğrafları yayınlanırken, Swinton yapılan makyaj sayesinde erkeğe dönüştü.

1977 yapımı İtalyan korku filmi Suspria yeniden beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor. 26 Ekim’de vizyona girecek filmin tanıtım fotoğrafları büyük yankı uyandırdı.

Filmde 3 ayrı karaktere hayat veren İngiliz oyuncu Tilda Swinton’ı görenler gözlerine inanamıyor. Yapılan makyajla Dr. Josef Klemperer’i canlandıran Oscarlı oyuncuyu bir erkekten ayırmak imkansız.

Fotoğraflar sosyal medyada da büyük ilgi çekerken, Swinton’ı tanımanın mümkün olmadığı ve performansının merakla beklendiği yorumları yapıldı.