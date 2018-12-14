Otobanda dolar yağmuru! Arıza yapan kamyon paraları yola saçtı

ABD'de bir otobanda arızalanan içi para dolu kamyon kaos yarattı. Kamyondan yola saçılan dolarları gören şoförler, araçlarını durdurup paraları toplama yarışına girişti.

Olay, ABD’nin New Jersey eyaletinde yoğun bir otobanda sabah trafiğinin ortasında meydana geldi. Çok sayıda araç sürücüsü yola çıkıp banknotları toplamaya çalışırken, iki kaza meydana geldi.

Sosyal medyaya yüklenen çok sayıda videoda, araçlarından inmiş sürücüler uçuşan paraları toplamaya çalışırken görülüyor. O sırada olay yerinde olan Danielle Shah yaşananları, “İnsanları parayı görünce adeta delirdi. Arabalarından çıkanların hiçbir şey umurunda değildi. Arabaları otobanın ortasında bıraktılar. Trafiği kilitlediler” sözleriyle anlattı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, araçlarından inenlerin bazılarının paralarını polislere teslim ettiği belirtildi. Kamyondan dökülen paranın miktarı ise bilinmiyor.

Polisin yaptığı açıklamaya göre paralar, bankalara güvenli lojistik desteği sunan Brinks adlı şirkete ait bir kamyonun kapı kilidinin bozuk olması sonucu yola saçıldı.