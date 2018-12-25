Otobüste ilginç anlar! Önce soyundu sonra…

Avustralya'da bir otobüste kaydedilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Kıyafetlerini çıkardıktan sonra dans eden kadın, yolculardan para istedi.

Avustralya’nın Sidney kentinde çekilen görüntülere göre genç kadın hareket halindeki halk otobüsünün içinde üzerindekileri tamamen çıkararak dans etmeye başladı. Görgü tanıklarının anlattığına göre, kadın daha sonra ‘performansı’ için para talep etti.

Yolculardan para alamayan ve şoförün tepkisiyle karşılaşan dansçı, kıyafetlerini giyerek otobüsten indi. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, genç kadının kimliği henüz tespit edilemedi.

Yeni Güney Galler Ulaşım Bakanı, kadının bu davranışı için ‘kabul edilemez’ nitelendirmesinde bulundu.

Sosyal medya kullanıcıları da bakanın sözlerine destek verdi. Otobüste çocukların olabileceğine dikkat çeken kullanıcılar, genç kadının hareketini diğerlerine saygısızlık olduğunu kaydetti.