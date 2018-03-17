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Otopark kavgasının böylesi… Testereyi kaptığı gibi…

Rusya'da bir adam park yerini işgal eden aracın tamponunu keserek kendine yer açtı.

Sozcu.com.tr
android-time 16:53 17 Mart 2018
Haberler Dünya
Rusya'da bir adam park yerini işgal eden aracın tamponunu keserek kendine yer açtı.

Rusya’da son günlerde sosyal medyada dolaşan bir video büyük yankı uyandırdı.

Otoparkta çekilen görüntülerde bir otomobil sürücüsü park yeri arıyor. Gözüne kestirdiği boşluğa doğru ilerleyen sürücü, başka bir aracın iki araçlık yeri işgal ettiğini görünce çılgına döndü.

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Bir süre etrafta dolaşan ve aracın sahibini bulmaya çalışan sürücü, başarısız olunca hiç akla gelmeyecek bir çözüm geliştirdi.

Kendi aracının bagajından elektrikli testere çıkaran öfkeli sürücü, diğer aracın tamponunu tereddüt etmeden kesti.

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Tampondaki ‘fazlalık’ ortadan kalkınca arabasını park eden adam, olay yerinden hiçbir şey olmamış gibi uzaklaştı.

Son güncelleme: android-time 17:0017.03.2018
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