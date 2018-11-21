Otoyolda çileden çıkaran görüntü! Tehlikeyi hiçe saydılar…

ABD'de otoyolda seyir halindeki aracın içinde cinsel ilişkiye giren çiftin görüntüsü sosyal medyayı karıştırdı.

ABD’nin Kansas eyaletinde çekilen görüntülerde, otoyolda hızla giden bir aracın içindeki hareketliliği fark eden bir başka sürücü, telefonuyla kayda başlıyor.

Sürücü koltuğunda bir çiftin cinsel ilişkiye girdiğini görüntüleyen adam, şaşkınlığını üstünden attıktan sonra kornaya basarak çiftin dikkatini çekmeye çalıştı.

Kazaya davetiye çıkaran umursamaz çift, adamın kendilerini fark etmesi üzerine el hareketinde bulunarak hızlarını daha da artırarak uzaklaştı.

Video sosyal medyada paylaşılırken kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Olayı yorumlayan sosyal medya kullanıcıları, çiftin yaptığının kabul edilemez olduğunu söylerken, videoyu kaydeden kişinin de trafiği tehlikeye attığını savundu.