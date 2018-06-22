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Oxford Üniversitesi’nde seks skandalı… Milletvekilinin oğlu da var

Oxford Üniversitesi'nde bir öğrenci kulübünün düzenlediği parti ülkenin gündemine oturdu. Öğrencilerin uyuşturucu satıcılarının önünde kuyruk olduğu ve seks şovlarının düzenlendiği partide Muhafazakar Parti milletvekilinin oğlu da görüntülendi.

Sozcu.com.tr
android-time 11:42 22 Haziran 2018
Haberler Dünya
Oxford Üniversitesi’nde seks skandalı… Milletvekilinin oğlu da var
Oxford Üniversitesi'nde bir öğrenci kulübünün düzenlediği parti ülkenin gündemine oturdu. Öğrencilerin uyuşturucu satıcılarının önünde kuyruk olduğu ve seks şovlarının düzenlendiği partide Muhafazakar Parti milletvekilinin oğlu da görüntülendi.

İngiltere’de Oxford Üniversitesi öğrencilerinin katıldığı bir parti tartışma konusu oldu. Üniversite faaliyet gösteren öğrenci kulübü Piers Gaveston Society tarafından her yıl düzenlenen etkinlik, okulun dışında çadırların kurulduğu bir alanda yapılıyor.

Yüzlerce öğrencinin maskeler ve iç çamaşırlarıyla katıldığı etkinlikte uyuşturucu satıcılarının da bulunduğu ve öğrencilerin gece boyunca uyuşturucu kullandıkları iddia ediliyor. Bölge sakinlerinin durumdan rahatsız olduğu belirtilen partiye bu yıl The Sun muhabiri de girdi.

Partinin yapıldığı alan.

Partinin yapıldığı alan.

Muhafazakar Parti milletvekili Jesse Norman’ın oğlu Sam Norman’ın da partiye katılanlar arasında olduğunu görüntüleyen The Sun muhabiri, etkinlikteki izlenimlerini paylaştı. Oxford’un 8 kilometre dışında kurulan etkinlik alanına giriş için özel davetiyeler hazırlanırken, katılımcılardan 110 sterlin giriş ücreti alınıyor.

Sam Norman ve sevgilisi.

Sam Norman ve sevgilisi.

Gazete, pagan temalarının ağırlıkta olduğu etkinlik alanında birçok farklı çadır olduğunu, uyuşturucu etkisindeki gençlerin çadırlarda seks şovlarına katıldığını aktardı.

Partiye katılan öğrencilerden biri.

Partiye katılan öğrencilerden biri.

Konuyla ilgili gazeteye açıklamada bulunan Oxford Üniversitesi yetkilileri, etkinlikle ilgili çok sayıda şikayet aldıklarını, etkinliği hiçbir şekilde tasvip etmediklerini ve konunun araştırıldığını söyledi.

Son güncelleme: android-time 13:0422.06.2018
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