Öyle bir mesaj attı ki, bir gecede fenomen oldu!

İngiltere'de bir kadın Tinder'da yaşadığı diyalog sonrası sosyal medyada bir gecede fenomen oldu.

Dünyanın en çok kullanılan çöpçatanlık uygulamalarından Tinder, zaman zaman yaşanan diyaloglarla sosyal medyanın gündemine oturuyor. Bu örneklerden sonuncusu İngiltere’de bir kadın ve eşleştiği adam arasında yaşandı.

Chesterfield’da yaşayan Chloe Lucas, adının Chloe mi yoksa Chlo’mu olduğunu soran adama, gerçekte adının Chloe olduğunu ama Chlo’yu kullanmayı tercih ettiğini söyledi.

‘Arkadaşların sana ne diyor’ diye soran adam hiç beklemediği bir cevap aldı: York Dükü.

Adam cevaba anlam veremezken, Chloe “Böyle sesleniyorlar, çünkü 10 bin erkekle birlikte oldum” yazdı. Adamın buna cevabı ise ‘O….u’ oldu. Adını vermediği adamla konuşmalarını arkadaşlarına gösteren Chloe, onların da önerisiyle sosyal medyada paylaşmaya karar verdi. Chloe ve adam arasındaki konuşmalar büyük dikkat çekerken Twitter’da dakikalar içerisinde 120 bin kez paylaşıldı.

Chloe, erkeklerin espri anlayışı olan kadınlardan hoşlandıklarını söylediğini, ancak kendi yaşadığı örnekte olduğu gibi espriyle nasıl baş edeceklerini bilmediklerini söyledi.