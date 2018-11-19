Pakistan’dan Trump’a sert çıkış!

Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarına yanıt olarak ABD’nin Afganistan’daki terörle mücadele operasyonlarının başarısızlığından dolayı Pakistan’ı günah keçisi ilan ettiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, “Pakistan’a artık milyarlarca dolar ödeme yapmayacağız” açıklamasına Pakistan'dan yanıt geldi. Ülkesinin 11 Eylül saldırılarına karışmamasına rağmen ABD'nin yanında terörle mücadele savaşına dahil olduğunu, bu savaşta 75 bin can kaybıyla birlikte ve 123 milyar dolarlık bir kayıp yaşandığını belirten Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD'nin mali yardımının ise sadece 20 milyar dolar olduğunu söyledi.

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Pakistan Başbakanı Han, ABD'nin Pakistan sınırındaki operasyonlarında maddi zararın yanında milyonlarca insanın yerlerinden edildiğini ifade etti. Han, ABD'nin Afganistan'daki terör savaşında 140 bin kişilik NATO birliği ile 250 bin kişilik Afgan birliğine ve 1 trilyon dolarlık harcamaya rağmen başarısız olduğunu Pakistan'ı günah keçisi ilan etmek yerine, Taliban'ın bugün neden çok daha güçlü olduğuna dair ciddi bir değerlendirme yapması gerektiğini söyledi.

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ABD, 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından Afganistan, Irak, Pakistan gibi ülkelerin topraklarında Terörle Savaş adı altında sınır ötesi askeri operasyon başlatmıştı. İHA