Papa açtı ağzını yumdu gözünü: Kilisede ne çok pislik var

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, ABD'deki taciz skandalı ardından dünyadaki tüm Katoliklere yönelik bir mektup yazarak, 'kilisedeki cinsel taciz vahşetini kınadığını' belirtti ve tüm Katolikleri bu vakaların üzerinin örtülmemesi için birlikte mücadeleye çağırdı.

Papa’nın, 1.2 milyardan fazla Katoliğe hitap ettiği mesajı “Papa Francesco’dan Tanrı’nın halkına mektup” başlığıyla yayımlandı. Vatikan kaynakları, bir papanın ilk kez cinsel taciz skandallarıyla ilgili olarak tüm Katoliklere seslenmek için bir mektup yazdığını belirtiyor.

Papa mektubunda, geçen hafta ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yayımlanan bir jüri raporuna atıfta bulundu ve “Geçen günlerde, yaklaşık 70 yıllık bir zaman diliminde rahiplerin cinsel tacizinin, güçlerini ve vicdanlarını kötüye kullanmalarının kurbanı olan en az 1000 kişinin yaşadıklarının anlatıldığı bir rapor yayımlandı. Söz konusu vakaların çoğu geçmişe ait olsa da zaman geçtikçe çok sayıda kurbanın çektiği acılardan haberdar olduk ve bu yaraların asla yok olmadığını gördük” dedi.

‘Yaralar zaman aşımına uğramaz’

Papa, “Bu vahşeti güçlü şekilde kınamaya ve bu ölüm kültürünü kökünden yok etmek için güçlerimizi birleştirmeye mecburuz; yaralar asla zaman aşımına uğramaz. Kurbanların göklere yükselen ve yürek burkan acıları uzun süre göz ardı edildi, gizlendi ya da susturuldu” ifadelerini kullandı.

Papa, şöyle devam etti: “Kilise cemaati olarak utanç ve pişmanlıkla kabul ediyoruz ki, olmamız gereken yerde olmayı başaramadık, çok sayıda hayata verilen zararın boyutlarını ve ağırlığını fark ederek zamanında eyleme geçmedik. Küçük çocukları ihmal ettik ve yalnız bıraktık.”

Papa Francesco, eski papalardan Kardinal Ratzinger’in 2005 yılında yaptığı bir konuşmayı da alıntıladı ve “Kilisede ne çok pislik var, üstelik de rahip olarak tamamen Tanrı’ya adanmış olması gerekenler arasında bile! Ne çok kibir var!” dedi.

İncil’den alıntıyla “Tek bir üye acı çekerse bütün üyeler birlikte acı çeker” diyen Papa, kilise içinde çocuklara cinsel taciz olaylarıyla da hep birlikte mücadele edilmesi çağrısı yaptı.