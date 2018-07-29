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Papaz Brunson’un eşi ilk kez görüntülendi

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson, 5 gün sonra kilisedeki pazar ayini için evinden çıktı. Yürüyerek evine dönen Brunson’ın, market alışverişi yaptığı görüldü.

android-time 17:37 29 Temmuz 2018
Haberler Dünya
Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson, 5 gün sonra kilisedeki pazar ayini için evinden çıktı. Yürüyerek evine dönen Brunson’ın, market alışverişi yaptığı görüldü.

İzmir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla, ABD’li Papaz Andrew Craig Brunson'ın 25 Temmuz'da adli kontrolle ‘ev hapsi’ne alınmasının ardından, Papaz'ın eşi Norine Brunson ilk kez dışarı çıktı.

İHA

Brunson’un eşi alışveriş yaptıktan sonra günlerdir ilk kez çıktığı evine geri döndü. İHA

Beş gündür eşiyle İzmir Alsancak'ta bulunan evlerinde kalan Norine Brunson, pazar ayini için kiliseye gitti. Papaz Brunson'un görev yaptığı İzmir Diriliş Kilisesi'nden eve dönüşünde kameralara yansıyan Norine Brunson, eşinin ev hapsinde bulunduğu evine girerken görüntülendi.

İHA

İHA

Araç kullanmayan ve yürüyerek evine dönen Brunson'ın, market alışverişi yaptığı görüldü. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'den iadesini istediği ve terör örgütleri adına suç işlediği iddiasıyla yargılanan ABD'li Papaz Brunson'un davası, 12 Ekim tarihine ertelenmişti. İHA

Son güncelleme: android-time 20:4029.07.2018
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