Paris’te göğüs göğüse mücadele!

Fransa'da akaryakıt zamlarını protesto etmek için başlayan, ardından hükümet karşıtı gösterilere dönüşen eylemler sürüyor. Sarı Yelekliler bugün de Paris sokaklarına çıkarken, göstericiler arasındaki kırmızı kapüşonlu kadınların polisle karşı karşıya geldiği anlar dikkat çekti.

Akaryakıt zamlarına tepki olarak başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine öfkeye ve isyana dönüşen Sarı Yeleklerin protestoları, hükümetin iptal çağrılarına rağmen bugün ülke genelinde devam ediyor.

Kamu yayıncısı France Info’nun haberine göre, gösteriler öncesinde 25 kişi gözaltına alındı.

Reuters, eyleme katılanların sayısının geçen haftalara göre daha düşük olduğunu belirtirken, polisin gösteri öncesi biber gazıyla müdahale ettiği ifade edildi.

Ülke genelinde yaklaşık 89 bin polis görev yaparken, Paris’i 8 bin polis ile 14 zırhlı araç koruyacak.

Gösteri nedeniyle Champs-Elysees Caddesi ve çevresindeki mağaza ve restoranlar kepenkleri indirirken, çok sayıda metro hattı da çalışmıyor.