Japon parlamentosu şokta… Bahçede kenevir çıktı

Japonya'da parlamento binasının bahçesinde kenevir yetiştiği ortaya çıktı. Bitkiler olayın fark edilmesinin ardından söküldü.

Parlamentonun üst kanadı üyeleri tarafından kullanılan ofislerin bulunduğu binanın bahçesinde kenevir yetiştiği fark edildi. Bitkiler, bir ziyaretçi tarafından fark edildikten sonra söküldü.

Kenevirin söz konusu yerde nasıl yetişmeye başladığı henüz bilinmiyor. Bir parlamento yetkilisi, kenevir tohumlarının rüzgar ya da kuş pisliği içinde taşınmış olabileceğini söyledi.

Uyuşturucuyla mücadelede sıfır tolerans politikası izlenen ülkede, az miktarda dahi uyuşturucu madde bulunduranlar, beş yıla kadar hapis cezası alabiliyor. (AA)