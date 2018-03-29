Paylaştığı fotoğraflar işinden etti!

ABD'de New Orleans Saints futbol takımı için dans eden Bailey Davis, Instagram'da paylaştığı bir fotoğraf yüzünden işten çıkarıldı.

New Orleans Saints, 22 yaşındaki Davis’in iç çamaşırıyla paylaştığı fotoğrafın klubün kurallarını ihlal ettiğini açıkladı. NFL takımının kurallarına göre dansçılar ile futbolcular arasında yakınlaşma ya da yarı çıplak fotoğrafların sosyal medyada paylaşılması yasak.

Bailey Davis (@jacalynbailey)’in paylaştığı bir gönderi ( Eki 23, 2017 at 2:09ös PDT )



Takımın personel el kitabında, “Çıplak, yarı çıplak ya da iç çamaşırlı fotoğraflar kesinlikle yasak ve işten çıkarılma nedenidir” yazıyor. Ancak bu kural takımın futbol oyuncuları için değil sadece amigo kızları için geçerli.

Bailey Davis (@jacalynbailey)’in paylaştığı bir gönderi ( Oca 7, 2018 at 6:26ös PST )



Bailey Davis ise Amerikan futbolunu yöneten Ulusal Futbol Ligi (NFL) hakkında resmi şikayette bulundu. Davis’in avukatı Sara Blackwell BBC’ye yaptığı açıklamada bu kuralın adil olmayan biçimde kadınları hedeflediğini söyledi. Blackwell, “Bu cinsiyete dayalı açık bir ayrımcılıktır” dedi.

Bailey Davis (@jacalynbailey)’in paylaştığı bir gönderi ( Kas 20, 2017 at 5:40ös PST )



Blackwell, futbolcuların sosyal medyada iş çamaşırlı fotoğraflarını paylaştıklarını, dansçıların da aynı haklara sahip olması gerektiğini ekledi.