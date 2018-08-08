Pentagon duyurdu: Uzay Kuvvet Komutanlığı üzerine çalışıyoruz

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Başkan Donald Trump'ın Uzay Kuvvet Komutanlığı kurulması talimatı üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis açıklamalarda bulundu. Dün katıldığı soru-cevapta kendisine gelen soruları yanıtlayan Mattis, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatı doğrultusunda Uzay Kuvvet Komutanlığı kurulması üzerine çalıştığını söyledi.

Mattis, “Evet, elbette Uzay Kuvvet Komutanlığı kurulmasını destekliyorum. Uzaya gelişen bir savaş alanı olarak bakmalıyız ve kuracağımız şeylerden biri de elbette muharip bir kuvvet komutanlığıdır. Bu da içinde bulunduğumuz bir süreçtir” yanıtını verdi. ABD’nin uzaydaki varlıklarının korunmasının, ülkenin askeri ve ekonomik güvenliği için gerekli olduğuna işaret eden Mattis, “Başka ülkeler o varlıklarımıza saldırabilecekleri bir kapasiteye eriştiklerini gösterirken, bizim buna karşılık vermemiz gerekecek” diye konuştu.

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Bu komutanlığın diğer kuvvet komutanlıkları gibi olup olmayacağına ilişkin bir soruya da yanıt veren Jim Mattis, konuyla ilgililenen Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Uzay Kuvvet Komutanlığı fikrine destek olan Kongre üyeleri ile konu üzerinde çalıştıklarını belirtti. Mattis, diğer taraftan söz konusu komutanlığın kurulması konusunda bir takvim vermekten ise kaçındı.Donald Trump, haziran ayındaki bir Ulusal Güvenlik toplantısında Pentagon’a, Amerikan silahlı kuvvetlerinde 6’ncı Kuvvet Komutanlığı olarak “Uzay Kuvvetleri Komutanlığı” kurma konusundaki süreci başlatma talimatı vermişti.

TÜRKİYE UZAY AJANSI’NIN DA ELİ KULAĞINDA

Öte yandan önceki gün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Türkiye’nin uzayla ilgili bir girşim içerisinde olduğunu duyurmuştu. Varank, Türkiye Uzay Ajansı'nın uzay teknolojileri alanında ulusal boyutta yapılan çalışmaları koordine edecek ve uluslararası ilişkileri yürütecek bir yapıda olacağını açıkladı. Varank, ”Uzay sanayinin güçlendirilmesi, uzay teknolojileri alanında bilimsel altyapıların ve insan kaynağının geliştirilmesi, kapasite ve yeteneklerin daha da artırılması için Türkiye Uzay Ajansı'nı kuruyoruz” dedi.