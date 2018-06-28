Pentagon, Menbiç’teki devriye fotoğraflarını servis etti

Menbiç'te sıcak gelişme yaşanıyor... TSK'nın devriye halinde Menbiç kentinde devriyeye başlamasının ardından ABD Savunma Bakanlığı önceki gün Amerikan askerlerinin devriye fotoğraflarını paylaştı. Fotoğraflarda, ABD askerleri uzaktan bölgeyi izlerken görülüyor.

Ankara ile Washington arasında yaşanan Menbiç geriliminde tarafların yol haritası çizmesiyle sorun geçmişti. Geçen hafta Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgede devriye gezdiği fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) açıklama yaptı. ABD Savunma Bakanlığı, yerel basına servis ettiği fotoğraflarla ABD askerlerinin de devriye gezdiğini ortaya çıkardı.

ABD’de yayın yapan ve ağırlıklı olarak savunma ve askeri haberlere yer verilen Defense Post’ta yer alan gelişmede devriye yapan ABD askeri görülüyor. Haber portalı, “İşte Menbiç’te ABD ve Türk askerinin devriye fotoğrafları (ama beraber değiller)” başlığını kullandı.

Öte yandan, IŞİD’e karşı kurulan koalisyon, önceki gün sosyal medyada bir mesaj paylaştı. Twitter’dan yapılan paylaşımda, “Koalisyon güçleri, Türkiye ile birlikte Menbiç’in karşı taraflarında bağımsız ve koordineli devriyeye başlayacaktır. Bu devriyeler barış ve istikrar getirecektir” ifadesi kullanıldı.