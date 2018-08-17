Pentagon uyardı: Çin vurmaya hazırlanıyor

Amerikan Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin'in Pasifik Okyanusu'nda 'ABD ve müttefiklerine ait hedefleri vurmaya yönelik' tatbikatlar yaptığı uyarısında bulundu.

Pentagon, Amerikan Kongresi’ne sunduğu yıllık raporda, Çin’in askeri kapasitesini artırdığına dikkat çekti.

Bakanlığa göre, Çin’in bombardıman uçakları artık daha geniş alanlarda faaliyet gösterebiliyor. Çin’in, halen ABD’nin üçte biri büyüklüğündeki 190 milyar dolarlık savunma bütçesi de 10 yıl içinde 240 milyar dolara çıkabilir.

Pentagon’un raporu, Çin’in muhtemel askeri ve ekonomik hedeflerine ilişkin kapsamlı bir değerlendirmeyi içeriyor.

Raporda yer alan tespitler şöyle:

– Son 3 yıl içinde Çin Halk Kurtuluş Ordusu kritik denizcilik bölgelerinde tecrübe kazandı.

– Çin, kara kuvvetlerini de “savaşıp kazanmaya” odaklı olarak yeniden yapılandırıyor.

– Çin’in ordudaki reformlarının amacı; ortak harekatların çekirdeği olma yetisine sahip, bağımsız birimler halinde hareket edebilen, vurucu bir kara gücü yaratmak.

– Görünürde “uzayın askerileşmesine” itiraz eden Çin, uzay programı da geliştiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump da Haziran ayında Amerikan ordusuna altıncı bir kuvvet olarak bir “uzay gücü” eklemek istediğini söylemişti.