Pentagon’dan ilginç rapor: Gemilerde kadın askerlere cinsel saldırı yapılıyor

Amerikan Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) açıkladığı rapora göre, ABD donanmasında askerlik yapan kadınların büyük bir bölümü cinsel saldırıya maruz kalıyor.

Amerika’nın dünya genelindeki savaş gemilerinin yanı sıra, askeri üsleri ve kamplarında dört yıl süren araştırmanın sonuçları sonunda yayınlandı. Rapora göre aralarında Fort Hood, Fort Bragg, Fort Lewis, Fort Campbell, Fort Bliss, Camp Lejeune'un da bulunduğu Amerikan Silahlı Kuvvetleri’ne ait kamplarda 2014 yılında kadın ve erkeklere yönelik 500'den fazla cinsel saldırı oldu.

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GENÇ VE BEKAR KADINLAR HEDEF ALINIYOR

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, cuma günü açıklanan raporda özellikle savaş gemilerinde görev yapan genç ve bekar kadınların en çok cinsel saldırıya maruz kalan grup olduğu ifade ediliyor. Deniz Kuvvetleri’nde 15 ayrıgörev noktasının kadınlar açısından yüksek riskli olduğu ifade edilirken, bu noktaların 13'ünün gemiler ve uçak gemileri olduğuna dikkat çekiliyor. Raporda ayrıca bir gemide 25 erkeğin de cinsel saldırıya maruz kaldığı ifade ediliyor.

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EN AZ HAVA KUVVETLERİNDE

Hava Kuvvetleri’nin en az cinsel saldırının yaşandığı birim olduğu ifade ediliyor. Rapora göre Savunma Bakanlığı genel merkezi Pentagon da Amerikan Silahlı Kuvvvetleri içinde çalışılabilecek en güvenli yer olarak görülüyor.

Pentagon söz konusu araştırmayla ilgili olarak Rand Corp. adlı bir kurumla çalışma gerçekleştirdi ancak raporun sonuçlarının açıklanması çok uzun süre ertelendi.

“Savunucularımızı Koruma” Grubu Başkanı ve eski hava kuvvetleri askeri savcısı Em. Alb. Don Christensen raporun açıklanmasının bu kadar uzun süre geciktirilmesinin son derece üzücü olduğunu söyledi.

Gecikme nedeniyle, bu bilgilerin büyük olasılıkla olup bitenlerin tamamını yansıtmadığı yorumları yapılıyor. Ancak yine de bulguların askeri birliklerdeki cinsel saldırılara dikkati çeken bir resmi ortaya koyduğu ifade ediliyor.