Peru’da kriz… Devlet Başkanı istifa etti

Peru'da siyasi kriz istifayı getirdi. Peru Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski'nin görevi kötüye kullanma suçlaması hakkında Kongre'nin kovuşturma işlemlerinin başlatılmasına karar verildi. Bundan kısa bir süre sonra Kuczynski istifasını sundu. Kuczynski'nin rüşvet, usulsüzlük ve oy satın almak için rüşvet verdiği iddiaları gündeme gelmişti.

Peru’da merkez sağ eğilimli Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski istifa etti. Bir dönem ABD vatandaşlığı da bulunan 79 yaşındaki Kuczynski’nin görevi kötüye kullanmaktan dolayı hakkında Kongre kovuşturma işlmeleri başlatılmış ve kısa bir süre sonra Devlet Başkanı’nın oy satın almak için girişimlerde bulunarak vekillere rüşvet teklif ettiği öne sürülmüştü.

Kuczynski iddialar ışığında Kongre’nin kovuşturma işlemlerinin başlatılmasının ardından sabaha karşı istifasını verdi. Latin Amerika’nın en istikrarlı ekonomiye sahip ülkelerinden birinde son aylarda yaşanan gerilimin sorumlusu olarak gösterilen Kuczynski, “Ben hayatımın neredeyse 60 yılını dürüst bir şekilde çalışarak geçirdim. Muhalefet beni yolsuzluk yapan biri olarak görüyor. Ülkem için en iyi şey istifa etmem. Ulusun birlik ve bütünlüğü arayışına engel olmak istemiyorum” dedi.

Kuczynski’nin istifası kabul edilirken, Kongre Başkanı Luis Galarreta, “Görevden almak için oylama yapmamaya karar verdik. İstifasını kabul ediyoruz” dedi. Galarreta, Kuczynski’nin yerine gelecek ismin Devlet Başkanı Yardımcısı Martin Vizcarra olacağını duyurdu.

Kuczynski’nin istifasını getiren olay ise Peru muhalefetinin, salı gecesi devlet başkanının ses ve video kaydını yayınlamasıydı. Videolarda, hakkında kovuşturma oylaması yapılacak Kuczynski’ye yakın isimler, Devlet Başkanı’nın görevde kalmasına yönelik oy vermeleri karşılığında bir vekile kamu projelerinde öncelik vereceğini söylerken görülüyordu. Kongre’nin oylamasından 2 gün önce sağcı Popular Force partisi, siyasetçiler ile devlet görevlileri arasında geçen ve gazetecilere gösterilen kayıtlar, Kuczynski’nin oy satın aldığını kanıtlar” dedi.

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Videolarda Kuczynski’ye yakın isimler, vekillerin Devlet Başkanı’nı desteklemesi karşılığında bölgelerindeki kamu projelerine kapının açılacağını söylerken görülüyordu. Kuczynski’nin, geçen yılın Aralık ayında Brezilyalı bir inşaat şirketi olan Odebrecht tarafından rüşvet aldığı iddiaları gündeme gelmiş ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Kuczynski, Aralık ayında görevden kovuşturma oylamasını ufak bir farkla kazanmış ve oylamadan 3 gün sonra oylamada destek verenlerden biri olan Fujimori’nin babası Alberto Fujimori’yi affederek hapishaneden özgürlüğüne kavuşmasını sağlamıştı.