Pilot çıldırdı… Uçaktan inmeyen yolcuları dumana boğdu!

Hindistan'da Air Asia firmasına ait uçağın pilotu, uçaktan inmemekte direnen yolcuları zorla indirmek için klimayı sonuna kadar açınca kabinde ortalık birbirine girdi.

Hindistan’da Kalküta-Bagdogra iç hat seferinde 4.5 saat rötar yaşanınca, uçağın kaptan pilotu çileden çıktı. Yolcuların uçağı terk etmesi istenirken, sağanak yağış nedeniyle yolcular bu talebi geri çevirdi.

Bunun üzerine klimayı sonuna kadar açan pilot, soğuk hava püskürterek yolcuları uçağı terk etmeye zorladı. Kabinin içi bir anda duman kaplanmış gibi olurken, göz gözü görmeyen ortamda sıcaklığın da düşmesiyle büyük panik yaşandı.

Görgü tanıkları olay sırasında çocukların ağladığını ve bazı yolcuların kustuğunu bildirirken, Air Asia şirketi sözcüsü olayın ardından yaptığı açıklamada klimanın soğuk hava üflemesinin bir tehlike oluşturmadığını öne sürdü.