Piton talihsiz adamı tuvalette cinsel organından ısırdı

Tayland'da bir adam, tuvalette piton saldırısına uğradı. Devasa yılan, Atthaporn Boonmakchuay adlı talihsiz adamı cinsel organından ısırdı.

İngiliz The Mirror gazetesinin Banpakong News sitesinden aktardığı habere göre; bu sabah yaşanan talihsiz olay şöyle gelişti:

Boonmakchuay, uyandıktan sonra tuvalete girdi. Klozete oturduğu sırada cinsel organının ucunda bir acı hisseti. Refleks olarak elini aşağı götüren 38 yaşındaki adam, penisini ısıran şeyin büyük bir yılan olduğunu anlayınca adeta şoke oldu.

Çığlıklar içinde eşine seslenen adam, akabinde cinsel organını bırakmayan sürüngenle mücadele etmeye başladı. Dehşetengiz olay sırasında banyo sanki az önce bir cinayete sahne olmuşçasına kana bulandu.

Saniyeler içinde yılandan kurtulmak için dahice bir plan yapan Boonmakchuay, eline geçirdiği iple dört metre uzunluğundaki yılanı kafasından yakaladı. Sonrasında ise kendinden geçerek bayıldı.

Hastaneye kaldırılan talihsiz adamın sağlık durumunun stabil olduğu belirtilirken, yılanın beş iftaiye personeli tarafından tuvaletten çıkarıldığı aktarıldı. Borulardan tırmandığı tahmin edilen pitonun doğaya bırakılacağı öğrenildi.