PKK bağlantısı deşifre oldu PYD Rakka’da yeni parti kurdu

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG, Suriye'de yeni bir parti kurdu. Terör örgütüyle bağlantısı artık Dünya'nın her noktasında ifşa olan terör örgütünün adı Suriye Gelecek Partisi. SGP, Türkiye'de HDP'nin de savunduğu "yerinden yönetimi" parti programına aldı.

Suriye’deki PYD/YPG oluşumunun terör örgütü PKK ile bağlantısını başlangıçta sadece Türkiye dile getiriyordu. Ancak Ankara’nın yoğun kampanyasıyla birlikte, PYD/YPG’nin PKK ile bağlantısı artık en büyük hamisi konumundaki ABD tarafından bile kabul edilebilir hale geldi.

PYD/YPG’nin PKK bağlantısı iyice deşifre olduğundan, PKK bağlantılı unsular Suriye’de yeni bir parti kurdu; Suriye Gelecek Partisi (SGP). SPG’nin kuruluşu da, YPG/PYD’nin Suriye’de kontrol altında tuttuğu bölgelerde değil, bir dönem IŞİD’in “başkenti” olarak ilan edilmiş olan Rakka’da gerçekleştirildi. Rakka, IŞİD’in elinden ABD destekli PYD/YPG unsurları tarafından alınmıştı.

Rakka’da kurulan yeni partinin, PYD/YPG’nin savunduğu “Suriye’de federal yönetim” yerine, Türkiye’de HDP’nin de savunduğu “yerinden yönetimi” parti programına alması dikkat çekti. Yeni partinin üst yönetiminde Kürtler dışında, Araplar ve Suriye’deki diğer etnik gruplardan temsilciler de yer aldı. Partinin yönetimine, PYD/YPG’de öne çıkmamış, PKK ile görünür bağlantısı olmayan kişilerin olması dikkat çekti.

ABD DERHAL “MEMNUNİYET” BELİRTTİ

Rakka’da kurulan yeni parti konusunda ABD’den de hemen “memnuniyet” mesajı geldi. Suriye’nin Geleceği Partisi’nin kuruluşu konusundaki sorulara yanıt veren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, “Suriye’nin geleceği için siyasi müzakere sürecini öngören, BM kararına saygı duyan her partiyi memnuniyetle karşılarız” dedi. Nauert, SGP’nin PYD/YPG’yle ilişkisi konusundaki sorulara ise net yanıt vermekten kaçınarak, “Yeni parti, çoklu bir etnik yapıdan oluşmaktadır” demekle yetindi.

SIKIŞINCA İSİM DEĞİŞTİRİYORLAR

Gerek PKK terör örgütü, gerekse Suriye’deki uzantıları, uluslararası alanda sıkıştıklarında isim değiştirmekten çekinmiyor. PKK, daha önce Kongra Gel adını almış, böylece örgütün kanlı terör örgütleri ile anılmasını engellemeye çalışmıştı. Ancak Türkiye’nin çabası nedeniyle bu isim değişikliği tutmamıştı.

PYD-YPG de, ABD’nin telkinleri sonucunda içine bazı Arap unsurları da dahil ederek Suriye’de “Suriye’nin Demokratik Güçleri” çatısı altına girmişti. Ancak Washington yönetimi tarafından, PYD’nin PKK bağlantısını örtmek için ortaya konulan bu çaba da tutmamıştı. Suriye Demokratik Güçleri de, Suriye’deki oluşumun PKK terör örgütü bağlantısını örtmeye yetmeyince, örgüt şimdi de Suriye Gelecek Partisi adını kullanmayı deniyor.