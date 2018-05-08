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Plastik yasağından sonra sıra ona geldi

İngiltere’nin pet şişelere yasak getireceğini duyurmasının ardından, ıslak mendile de yasak getireceği belirtildi.

android-time 13:30 8 Mayıs 2018
Haberler Dünya
Plastik yasağından sonra sıra ona geldi
İngiltere’nin pet şişelere yasak getireceğini duyurmasının ardından, ıslak mendile de yasak getireceği belirtildi.

İngiltere'de en pratik temizlik ürünlerden ıslak mendile yasak geliyor. İngiliz hükümeti, plastik atıkları ortadan kaldırmayı planladığını, bunun ıslak mendil gibi “tek kullanımlık” ürünleri de içerdiğini açıkladı.

İngiltere'deki kanalizasyonların tıkanmasının en büyük nedeninin doğada kendiliğinden yok olmayan plastik içeren ıslak mendiller olduğu belirtiliyor.

İngiltere Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı sözcüsü, konu ile ilgili ıslak mendil üreticileri ve satıcıları ile görüşmelerin sürdüğünü açıklayarak, geri dönüştürülen ve plastik içermeyen ıslak mendil üretimini teşvik etmek için çalışmalar yapıldığını söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, ocak ayında sakıncalı plastik atıkların 2042 yılına kadar ortadan kaldırılacağına ilişkin vaatte bulunmuştu. (İHA)

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