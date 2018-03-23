Playboy kızı Trump’la 10 aylık ilişkisini anlattı

ABD Başkanı Donald Trump'ın başı yine evlilik dışı bir ilişkiyle dertte. Eski Playboy güzeli Karen McDougal, Trump'la 10 ay boyunca ilişki yaşadığını söylerken, "Trump'ın Melania'dan çocuğu olduğu dönemde ilişkimiz devam etti" dedi.

ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz günlerde eski porno yıldızı Stormy Daniels’la ilişkisinin ortaya çıkmasıyla zor günler geçirmişti. Daniels, Trump evliyken birlikte olduğunu ve o dönem iş adamı olarak tanınan Trump’ın kendisine 130 bin dolarlık sus payı verdiğini söyleyen Daniels, Trump’a dava açma kararı almıştı.

Bu hafta ise Trump’ın eski bir ilişkisi su yüzüne çıktı. Playboy’un eski güzellerinden Karen McDougal, 2006’da Trump’la aşk yaşadığını ve bu ilişkinin 10 ay sürdüğünü söyledi. Bugün CNN’e çıkan 46 yaşındaki McDougal, ikili hakkında yaşananları detaylıca anlattı. İlişkilerinin 2006’nın yaz aylarında başladığını söyleyen McDougal, “İlişkimiz Playboy Malikanesi’nde Celebrity Apprentice isimli programı çekerken tanışmamızla başladı. O dönemde Melania, çocukları Barron’u dünyaya getirmişti” dedi.

McDougal, Trump’la tanıştıktan sonra ateşli bir ilişki yaşadıklarını söylerken, “İlk buluşmamızda cinsel ilişki yaşadık ve ilişkimiz sırasınca onlarca kez korunmadan seviştik” dedi. McDougal, ortalama olarak ayda 5 kez birlikte olduklarını dile getirdi. CNN’in meşhur sunucusu Anderson Cooper’a konuşan McDougal, “İlk buluşmamızda seviştikten sonra eve giderken yol boyunca ağladım çünkü bana cinsel ilişki karşılığında para önerdi. O kadar yaralandım ki parayı geri çevirdim” dedi.

McDouglas, yaptıklarının çok kötü olduğunu da dile getirirken, “Yaptığımızın çok kötü olduğunu biliyorum dolayısıyla etkilediğim herkesten özür dilerim” diyerek Melania Trump’tan özür diledi.

2016'da Başkanlık seçimleri öncesi ilişkiyle ilgili konuşmaması için bir anlaşma imzalatıldığını öne süren McDougal, bunun karşılığında 150 bin dolar aldığını söylerken, “Ben tamamen Cumhuriyetçi’yim ve Trump’ın bu yaşananlardan etkilenmesini istemedim. Fakat o bana bir hayat kadınıymışım gibi davrandı” dedi. Bu açıklamaların ardından Beyaz Saray, McDougal’ın iddialarını yalanladı.