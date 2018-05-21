Polis günlerdir onu arıyordu… Yaptığı hareketle fenomen oldu

İngiltere'de bir genç, kendisi hakkında sosyal medyada kayıp ilanı veren polislere verdiği yanıtla gündeme oturdu.

İngiltere’nin Batı Yorkshire bölgesinde yaşayan Leon Smith’in ailesi, çocuklarına bir süredir ulaşamadıkları gerekçesiyle polise başvurdu. Polis yetkilileri, aileye Smith’i bir suçtan dolayı kendilerinin de aradıklarını söyledi.

Facebook’tan Smith için bir mesaj paylaşan polisler, 21 yaşındaki gençle ilgili kayıp ihbarı aldıklarını ve ailesinin Smith’in sağlığıyla ilgili endişeli olduğunu belirterek kendisini görenlerin polise haber vermesini istedi.

Polis Smith’le ilgili soruşturmasını sürdürürken, söz konusu paylaşımın altına beklenmedik bir yorum geldi. Kendisi için paylaşılan kayıp ilanına yorum yapan Leon Smith, “Kayıp falan değilim, aranıyorum. Beni bulmak istiyorsanız açık alanlara bakın. Biraz işinizi yapın” yazdı.

Smith’in hangi suçtan arandığı konusunda bilgi verilmezken, Facebook’ta yaptığı sosyal medyada fenomen oldu.