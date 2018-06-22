Polislerin yeni üniforması ülkenin gündemine oturdu!

Lübnan'da kadın polislerin yaz aylarında giymesi için tasarlanan yeni üniformalar, ülkede en çok konuşulan gündem maddeleri arasına girdi.

Lübnan’da yaz aylarının gelmesiyle beraber polisler için yeni bir uygulama işleme konuldu. Ülkede trafik polisi olarak görev yapan tüm kadınlar için yeni üniformalar hazırlandı.

Sıcak yaz günlerinde polislerin daha rahat görev yapması için üretilen yeni üniformalar siyah şort ve tişörtten oluşuyor. Lübnanlı polisler geçtiğimiz günlerde yeni üniformalarıyla görev yapmaya başladı.

Sürücülerin ve yayaların şaşkın bakışları arasında trafik akışını sağlayan polislerin o görüntüleri sosyal medyada da paylaşıldı.

Polislerin yeni görüntüsü ülkede en çok konuşulan konular arasına girdi.